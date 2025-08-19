Yeri Mua arremete contra Christian Nodal y muestra apoyo a Ángela Aguilar tras polémica entrevista

La creadora de contenido e influencer, Yeri Mua volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de opinar sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Durante una transmisión en vivo, la veracruzana comentó la entrevista que el cantante ofreció a Adela Micha, donde reveló detalles del inicio de su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Para la influencer, la conversación entre el artista y la periodista dejó más preguntas que respuestas. Con un estilo directo y sin tapujos, aseguró que las declaraciones de Christian Nodal resultaron contradictorias y motivo de burlas en plataformas digitales.

Yeri Mua critica a Nodal y se solidariza con Ángela Aguilar

En su transmisión, la llamada “Bratz Jarocha” comentó que la entrevista no fue clara respecto a los tiempos de la relación. “Me da lástima por Ángela, pobrecita”, expresó, al señalar que la explicación de Nodal parecía poco creíble.

Además, ironizó sobre la rapidez de los acontecimientos: “El lunes terminó con Cazzu, el miércoles ya estaba con Ángela y el viernes se casó”. Estas palabras reflejaron la incredulidad que también compartieron muchos usuarios en redes sociales.

Siempre dire que el sonido de Yeri es este pic.twitter.com/Ex1NnUbJvj — ★. (@yolebrinco) July 24, 2025

La influencer insistió en que las palabras del cantante parecían improvisadas y que esa falta de claridad solo alimentaba la percepción negativa sobre su relación con Ángela Aguilar.

Mensaje a sus seguidoras y respaldo a Cazzu

Más allá de la polémica, Yeri Mua aconsejó a sus seguidoras ver la entrevista como una advertencia sobre las actitudes de algunos hombres. “Todas deberían verla para abrir los ojos”, señaló.

La creadora también resaltó que Ángela Aguilar recibió más críticas que Christian Nodal, lo que calificó como un reflejo de cómo la sociedad suele juzgar más a las mujeres. Finalmente recordó que en noviembre de 2024 expresó su apoyo a Cazzu, a quien llamó “reina y diosa”, destacando su discreción tras la ruptura con el cantante.

Con estas declaraciones, Yeri Mua reafirma su postura crítica hacia Nodal y muestra empatía hacia las dos cantantes envueltas en la controversia.

