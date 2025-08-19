Qué estudió Alana Flores, la streamer que venció a Gala Montes en combate de box

La pandemia de Covid-19 en 2020 cambió drásticamente la vida de millones de personas a nivel mundial, pero no en todos los casos ese cambio fue desafortunado. Hay quienes iniciaron su camino de éxito durante este acontecimiento histórico, y entre esas personas está la streamer Alana Flores.

También conocida en el mundo digital como Alanalarana, es una de las figuras que más han dado de qué hablar en los últimos meses. A sus 24 años, la regiomontana no solo se ha consolidado como creadora de contenido y atleta en disciplinas como el futbol, sino que también ha demostrado tener un gran talento sobre el ring.

Recientemente consiguió su cuarto cinturón de boxeo tras vencer a la actriz Gala Montes en el evento Supernova Strikers. La pelea despertó gran expectación en redes sociales, pues ambas llegaron con una fuerte base de seguidores y bastante polémica, pero finalmente fue Alana quien dominó el combate.

Qué estudió Alana Flores y por qué dejó su carrera

Antes de dedicarse al streaming y al boxeo, Alana llevaba una vida muy distinta. En 2020, cuando la pandemia de Covid-19 inició, ella estudiaba la carrera de Economía en la Universidad de Monterrey. Al mismo tiempo, trabajaba como recepcionista en un gimnasio.

En una charla con Iván Fematt “La Mole” en su podcast “Experiencia Regia”, la streamer recordó que fue despedida de aquel empleo a causa del cierre de negocios durante la emergencia sanitaria. Y, como a muchos estudiantes de la época, le tocó adaptarse a las clases en línea.

Sin embargo, el cambio a las clases en línea no fue bueno para Alana, quien hasta ese momento incluso tenía beca de excelencia. Se empezó a hartar de la rutina y se hasta se quedaba dormida en las clases. “No me gustaba aprender estando encerrada”, dijo a La Mole.

Ese fue un punto de quiebre en su historia. Con el tiempo, Alana decidió dejar la carrera y volcarse de lleno a las transmisiones en plataformas como Twitch, donde comenzó a ganar popularidad y conectar con una comunidad cada vez más grande. Su crecimiento le ha llevado a participar en eventos internacionales como TwitchCon, además de que ha mostrado un enorme talento en el box amateur.

Al momento de vencer a Gala Montes ganó su cuarto cinturón de boxeo, los otros los ha obtenido en el evento La Velada Del Año, derrotando a otras streamers y creadoras de contenido.