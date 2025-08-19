¿Cómo hacer pozole rojo fácil y rápido? Receta en 5 pasos

Nos acercamos a uno de los meses más importantes para México, pues se vienen las fiestas patrias y, por supuesto, muchos ya se encuentran en los preparativos para una inolvidable noche mexicana. Uno de los platillos que jamás puede faltar en tu mesa es un exquisito pozole rojo, y hoy te compartimos una receta sencilla de 5 pasos. ¡Te sorprenderás con lo sencillo que puede ser preparar pozole!

Ingredientes para hacer pozole rojo

14 Chiles guajillo sin semillas

2 Chiles ancho sin semillas

1/2 Cebolla cortada a la mitad

5 Litros de agua

4 Dientes de ajo

3 Cucharadas de sal

1 1/2 Kilos de maíz pozolero, precocido

1/2 Kilo de costilla de cerdo cortadas en trozos

1 Kilo de de cerdo cortada en trozos (o pollo)

5 Hojas de laurel

2 Dientes de ajo

1 Cucharadita de comino

1 Cucharadita de pimienta negra molida



Ingredientes para complementar el pozole rojo

Orégano seco

Aguacate

Crema

Chicharrón

Chile de árbol en polvo

Lechuga

Rábanos cortados en rodajas

Limones

Tostadas



Cómo hacer pozole rojo, en 5 pasos sencillos

Paso 1

Pon a calentar el agua a fuego alto y agrega la sal y los ajos. Cuando el agua empiece a hervir, añade el maíz y cocinan aproximadamente por 1 hora con 30 minutos o hasta que el maíz esté tierno.

Paso 2

Añade la costilla de cerdo o el pollo junto con el laurel, posteriormente cocina por 1 hora, hasta que la carne esté suave. Puedes dejar los pedazos de pollo o cerdo a en trozos pequeños o, bien, deshebrarlos.

Paso 3

Licúa los chiles ancho y guajillo previamente remojados con 2 tazas de agua, cebolla, dientes de ajo, la pimienta y el comino, cuela y vierte en la olla donde tienes la proteína y el maíz. Deja cocinar por 20 minutos más para que los ingredientes y sabores se integren.

Paso 4

Emplata tu pozole para que se vea aún más exquisito y acompáñalo con los ingredientes extras como limón, crema, tostadas, orégnao, chile en polvo, chicharrón, rábanos y aguacate.

