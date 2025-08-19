Alana Flores vs. Bárbara de Regil: quién ganaría una pelea en Supernova Strikers, según la IA

Apenas había terminado de sonar la campana final cuando, desde las primeras filas del Palacio de los Deportes, se encendió una chispa inesperada. Alana Flores acababa de vencer a Gala Montes en la pelea estelar de Supernova Strikers 2025, y mientras la influencer regia celebraba su cuarto cinturón, una figura conocida levantó la mano para retarla: Bárbara de Regil.

La famosa actriz de Rosario Tijeras aprovechó su presencia como invitada especial para lanzar un reto en público, directo y sin rodeos: quiere pelear con Alana en 2026, si su agenda lo permite.

Según contaron ambas, ya habían platicado sobre la posibilidad de este enfrentamiento, pero los compromisos de Regil con su icónico personaje se atravesaron en el camino.

Lo cierto es que la actriz no se quedó callada y soltó: “Si Rosario me lo permite, el próximo año estaré allá arriba contigo”. Y la respuesta de Alana fue igual de frontal: “Te espero”.

Así que, de realizarse, esta sería la pelea del año 2026 y generaría gran expectativa. Sin embargo, al ser dos celebridades capaces, sobre todo después del duro entrenamiento que tuvo Bárbara para Rosario Tijeras, el duelo podría estar muy cerrado. ¿Quién ganaría?

¿Qué dice la IA sobre una pelea entre Alana y Bárbara?

Como era de esperarse, el cruce de palabras entre ambas desató miles de comentarios en redes. Por eso, quisimos adelantarnos y ver qué es lo que la Inteligencia Artificial (IA) predice: ¿quién ganaría si se enfrentaran en el ring?

Basándose en antecedentes públicos, desempeño físico y entrenamiento, la IA de ChatGPT estima que Alana Flores partiría con una ligera ventaja.

(Instagram @alanafloresf / Grok AI) La IA tiene claro quién podría ganar entre la pelea de Alana Flores y Bárbara de Regil.

¿La razón? Ya tiene experiencia real en el ring, resistencia probada en peleas exigentes y un estilo que mezcla técnica con mucha determinación.

En contraste, aunque Bárbara de Regil tiene una preparación física notable, no se le conocen antecedentes directos en boxeo competitivo. Aun así, la IA también señala que su fortaleza mental, disciplina y carisma podrían jugar un papel clave si logra adaptarse al ritmo del cuadrilátero.

¿Qué se espera de Supernova Strikers 2026?

Con la posible pelea entre Alana Flores y Bárbara de Regil ya en boca de todos, el panorama para la edición 2026 de Supernova Strikers pinta fuerte. El evento de este año rompió récords con más de 10 millones de espectadores conectados en múltiples plataformas, y la tendencia parece ir en ascenso.

La presencia de la actriz, una de las actrices más mediáticas del país, podría elevar aún más el alcance del show y sumar nuevas audiencias que quizá nunca se habrían imaginado ver una pelea de boxeo entre influencers. El público ya eligió su favorita, pero el ring… el ring siempre tiene la última palabra.