El parque “maldito” de México: esta ciudad tiene un sitio donde asustan peor que en las películas

En México, específicamente en Boca del Río, Veracruz, se encuentra un parque “maldito” que hoy ya no recibe risas ni juegos, sino murmullos y leyendas escalofriantes. Este lugar es el antiguo Reino Mágico, un parque temático que comenzó con grandes esperanzas, pero cuyo aura terminó siendo más terrorífica que encantadora.

¿Por qué Reino Mágico es considerado “maldito”?

Porque, literalmente, nació sobre un antiguo cementerio. En 1988, las autoridades exhumaron tumbas del Panteón General para construir un parque con castillos, toboganes, albercas y estatuas de cuentos como Blancanieves y los siete enanos.

De acuerdo con registros históricos locales citados por la Crónica Municipal de Boca del Río, esto sembró las primeras semillas de misterio y espanto: muchas familias fueron por los restos de sus difuntos, pero no los encontraron.

Crédito: Archivo Reino Mágico de Veracruz es considerado el parque maldito de México, ¿por qué?

El parque cerró en 2014 tras accidentes, muertes durante su construcción y sucesos inexplicables que alimentaron rumores de actividades paranormales y una aparente maldición.

¿Qué leyendas hacen que parezca más aterrador que una película?

Blancanieves “embrujada” : Testigos aseguran que su estatua movía la cabeza o parpadeaba por la noche. Incluso TV Azteca documentó uno de esos momentos en su programa Extranormal.

: Testigos aseguran que su estatua movía la cabeza o parpadeaba por la noche. Incluso TV Azteca documentó uno de esos momentos en su programa Extranormal. Albercas con “jalón fantasma” : Visitantes decían sentir jalones inexplicables debajo del agua, incluso en zonas que no medían ni un metro de profundidad. Hubo reportes sobre niños casi ahogados que aseguraban haber sido arrastrados por algo invisible.

: Visitantes decían sentir jalones inexplicables debajo del agua, incluso en zonas que no medían ni un metro de profundidad. Hubo reportes sobre niños casi ahogados que aseguraban haber sido arrastrados por algo invisible. Trabajador shockeado: Se cuenta que un empleado vio cómo Blancanieves le hablaba, lo que le provocó un shock tan fuerte que falleció poco después.

¿Qué pasó con el parque Reino Mágico y qué queda hoy?

Hoy, Reino Mágico está abandonado, con estructuras desgastadas, estatuas deterioradas y mucha maleza. Aun así, el lugar sigue atrayendo a quienes buscan explorar leyendas urbanas o grabar sucesos paranormales.

¿Deberías visitarlo?

Si lo tuyo es el turismo de horror o te atrae la vibra misteriosa, puede ser una experiencia única... con muchísimo cuidado. Quienes valoran lo paranormal o quieren sentir esa “presencia” dicen que este sitio les dejó la piel de gallina.

Pero si eres sensible o crees que ya el ambiente se ve raro en fotos... tal vez mejor lo intentes de día, con compañía, y sin quedarte mucho tiempo.