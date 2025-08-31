Pepe Aguilar se burla de Emiliano Aguilar comparándolo con su perro. “Cuidado con escupir para arriba”

Probablemente los conflictos entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar no habían sido tan públicos como en los últimos días. El primogénito del cantante de regional mexicano ha estado haciendo videos en redes sociales donde critica abiertamente a la familia de su padre. Ahora, Pepe le respondió con un video de mofa pero las redes no reaccionaron positivamente.

En sus videos, Emiliano ha hecho acusaciones como que su padre solía quedarse en hoteles de lujo con sus medios hermanos mientras a él lo dejaba en moteles con los trabajadores.

También ha asegurado que defenderá a su madre, Carmen Treviño, de cualquier acusación. Esto, luego de que Pepe Aguilar declarara que la cantante se llevó todos los bienes materiales de la casa que compartían al separarse, más de 30 años atrás.

Pepe Aguilar se burla de su hijo, Emiliano Aguilar, con una publicación

El cantante de regional mexicano tiene una cuenta de Instagram especialmente dedicada a “Gordo”, un pug negro que es su mascota favorita y su “hijo preferido”. Este fin de semana, en esa cuenta hizo una publicación muy polémica.

En una fotografía aparece “Gordo” con un fondo montado de una alberca. Sería una imagen muy inocente, pero ese fondo se parece mucho al que Emiliano Aguilar ha utilizado en videos recientes. Además, en la descripción de la imagen se usaron frases que el primogénito de Pepe usa, como “Les tengo una pregunta” y “#perolanetalaneta”.

A la publicación le dieron ‘like’ miembros de la familia, como Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

En la publicación comenzaron a aparecer numerosos comentarios negativos hacia Pepe y su familia. Ante esto, el cantante se dio el tiempo de contestar algunos. “Cuidado con escupir para arriba”, escribió en uno de sus comentarios, según reporta la periodista Flor Rubio en su cuenta de TikTok.

Este domingo 31 de agosto, la publicación ya no aparece en la cuenta de Instagram de “Gordo”.

Emiliano Aguilar le responde a Pepe Aguilar por burlarse de él

Lo más sorprendente fue que el mismo Emiliano dejó un comentario en el post original. “El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que les va a dejar con la boca abierta, se los aseguro”.

En otro video, Emiliano Aguilar agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han demostrado. “¿A poco creían que me iba a quedar callado?”, dijo.