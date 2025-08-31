Kunno rompe el silencio y se lanza contra los haters defendiendo a Ángela Aguilar y Christian Nodal

En medio de las críticas hacia Ángela Aguilar y Christian Nodal, el creador de contenido Kunno decidió salir a defender a sus amigos. Con un mensaje contundente, respaldó la relación de los intérpretes y contó cómo aprendió a sobrellevar los ataques en internet a partir de sus propias experiencias.

Kunno recordó que, cuando atravesó una de las etapas más difíciles de su trayectoria marcada por el hate, casi nadie estuvo a su lado, pero Ángela Aguilar sí lo hizo. Por esa razón, ahora aseguró que no piensa apartarse de ella: “Voy a estar incondicionalmente sin importar qué”. Con esas palabras, dejó claro que lo suyo no es una amistad de apariencia, sino un apoyo verdadero.

¿Cómo defendió Kunno a Ángela Aguilar?

El creador de contenido reveló que varios de quienes decía considerar compañeros lo dejaron abandonado en un momento complicado, y por eso ahora busca ser ese sostén que antes le faltó. En distintas charlas aclaró que no se trata solo de “estar solo en las buenas”, sino también en medio de las caídas.

Las fotografías de Kunno acompañando a Ángela en ocasiones importantes, como cuando recibió el premio “Mujer del Año” en 2024, provocaron miles de reacciones en internet. Para sobrellevar esos ataques, contó que puso en práctica una sugerencia de Bárbara de Regil: cuando un comentario lastima, lo ideal es desconectarse un rato del teléfono y pensar antes de contestar. Además, dijo que esa misma enseñanza se la compartió a Aguilar, aconsejándole enfocarse en quienes de verdad la aprecian y en las vivencias auténticas, dejando de lado la negatividad virtual.

¿Qué dijo Kunno sobre el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Respecto al romance entre Ángela y Nodal, Kunno fue claro: “Es muy fuerte la doble moral de muchas personas que simplemente por enamorarse están siendo fuertemente atacados”. Señaló que desde que confirmaron su noviazgo han recibido críticas constantes, pero él permanece cercano como señal de apoyo.

Para cerrar, comentó que así como Ángela lo acompañó en tiempos oscuros, ahora siente que debe corresponderle. “No puedo no estar para ella en esos momentos en los que si la necesité, ella estuvo y ahora voy a estar siempre”, expresó con firmeza.