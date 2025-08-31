El inesperado gesto de Shakira con Belinda que dejó a todos sin palabras antes de su show juntas

La unión de Shakira y Belinda en un mismo escenario era ya un acontecimiento esperado, pero lo que nadie imaginaba era el detalle que la colombiana tuvo con la mexicana minutos antes de compartir micrófonos. Un gesto cargado de cariño que rápidamente se volvió viral.

¿Cuál fue el regalo que le dió Shakira a Belinda?

Antes del espectáculo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, Belinda ingresó a su camerino y se topó con un inmenso ramo de flores en tonos lilas y fucsias. El detalle, enviado por Shakira, incluía una nota escrita a mano donde la cantante colombiana expresaba lo feliz que estaba por compartir escenario con ella.

“Para mí es un honor que estés conmigo esta noche, deseo que te sientas como la gran estrella que eres. Con todo mi cariño, Shakira”, decía el mensaje. Conmovida y sonriente, Belinda mostró el presente frente a los reporteros y confesó que jamás habría imaginado recibir un gesto tan significativo de una de las figuras más reconocidas del planeta.

Así fue la presentación de Belinda y Shakira

La historia siguió con otra sorpresa: Belinda envió un ramo de flores a Shakira, dejando claro el vínculo cercano que comparten desde sus primeras presentaciones juntas. Ya en el show, ambas interpretaron “Día de Enero”, provocando la algarabía de los miles de fans que cantaron a todo pulmón.

La escena fue pura emoción. Belinda se inclinó como gesto de gratitud, y Shakira imitó el gesto, confirmando la admiración que sienten la una por la otra. Con abrazos, sonrisas y ovaciones, sellaron una de las actuaciones más recordadas de la gira.

¿Cómo es la relación de Belinda y Shakira?

Lo que inició como un gesto íntimo terminó transformándose en un símbolo de unión entre dos referentes del pop latino. El cruce de flores y mensajes no solo quedó grabado como un instante especial en la trayectoria de Belinda, sino que también dejó en claro que Shakira mantiene su compromiso de abrir espacio a mujeres que destacan por su talento y energía en la música en español.

La escena rápidamente se viralizó en plataformas digitales, donde seguidores resaltaron la sencillez, respeto y aprecio entre ambas. Sin duda, esa velada será recordada como una de las más emblemáticas en la carrera de las dos intérpretes.

