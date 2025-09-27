La reveladora confesión de Manola Diez a Flor Rubio sobre cómo vivirá La Granja VIP

El anuncio de Manola Diez como la séptima granjera de La Granja VIP estuvo acompañado de una conversación sincera y reveladora con Flor Rubio durante el programa Venga la Alegría. Una plática que ha conmovido a muchos y que, además, nos brinda indicios de cómo será su participación en el reality.

¿Qué esperar de Manola Diez en La Granja VIP?

Flor, quien no dudó en describirla como una mujer de carácter fuerte, directa y sin miedo a enfrentarse a nadie, le preguntó cómo será ver a Manola en el reality, a lo que la actriz no vaciló en responder con sinceridad.

No voy con ninguna expectativa de nada ni con una estrategia como tal, sin embargo, es dejar fluir, conocer a los compañeros y ver quién sí, quién no, comentó.

También, Manola aseguró que lo que más desea es transmitir diversión y autenticidad al público. “Lo que más deseo, honestamente, es divertir al público y divertirme yo, porque amo hacer reality”, enfatizó

¿Qué le dijo Manola Diez a Flor Rubio?

La charla también tocó un tema crucial: la relación con Flor Rubio como crítica del programa. Lejos de mostrarse nerviosa o a la defensiva, Manola fue clara en expresar el cariño y respeto que siente hacia la periodista.

La amo, ella es una profesional, la admiro mucho y la quiero y no es como querer quedar bien con ella. Yo la conozco hace muchos años…y al final de cuentas, ella está haciendo su trabajo, yo la respeto y cuando tenga que criticar lo hará, señaló.

¿Qué celebridades están confirmadas y cuándo se estrena La Granja VIP?

Además de Manola, hasta el momento ya están confirmados Jawi Méndez, Alfredo Adame, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río y César Doroteo, quienes prometen dar mucho de qué hablar.

Mientras tanto, la emoción crece día con día, y finalmente el público podrá ver a estas y otras celebridades enfrentarse a la vida en el campo el próximo domingo 12 de octubre, cuando La Granja VIP estrene a través de Azteca Uno. Un reality de aislamiento donde lo único seguro será la imprevisibilidad de sus participantes.

