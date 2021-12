FOTOS | Por segundo año, Bad Bunny es el artista más escuchado mundialmente.

Por arriba de Justin Bieber, Ariana Grande y The Weekend; Bad Bunny es el artista más escuchado a nivel mundial. ¡Latino Gang!

Bad Bunny, el artista más escuchado a nivel mundial.

El puertoriqueño, estrella de la música urbana, Bad Bunny; encabezó la lista de los artistas más escuchados a nivel mundial en la plataforma de streaming más importante. ¡Y no es la primera vez! Pues el año pasado también fue el primer lugar en la lista. Mira las fotos AQUÍ .

El reggaetón cada vez está llegando más lejos, a más países y a personas que no pensaron escucharlo jamás. Prueba de ello es Bad Bunny, quien tuvo 9.100 millones de reproducciones este año, ¡humildemente! Y es que sus dos últimos álbums la han roto. Cuando le dieron la noticia a la estrella de música latina, se lo tomó con mucha calma: “No quiero ser el número uno y el artista más escuchado, simplemente hago música y simplemente hago mi trabajo, espero que el 2022 sea genial”, dijo Bad Bunny

El “conejo malo” ya está en niveles muy altos de popularidad, pues quedó arriba de artistas como Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber. ¡Latino Gang! ¿Será que va a seguir por el mismo camino el año que viene?

En cuanto a canciones, la más escuchada del año fue “Drivers license” de Olivia Rodrigo, “MONTERO (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X, “STAY” de Justin Bieber, “good 4 u” también de Olivia Rodrigo y “Levitating” de Dua Lipa.

Y hablando de álbum más reproducidos el primer lugar fue para “SOUR” de Olivia Rodrigo, le siguió “Future Nostalgia” de Dua Lipa y “Justice” de Justin Bieber. ¡El canadiense regresó con todo luego de cuatro años de ausencia!

Los artistas más escuchados en México.

En México el género urbano fue el protagonista. Los artistas más escuchados fueron Bad Bunny, Rauw Alejandro, J Balvin y Karol G. ¡Pero los artistas mexicanos no se quedan atrás! Pues los que tuvieron más reproducciones en 2021 fueron Christian Nodal, Luis Miguel, Banda MS, Grupo Firme y Calibre 50. ¡Sí, el regional mexicano también está más fuerte que nunca!

