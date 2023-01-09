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FOTOS | Luisito Comunica aplaude lo que hizo Bad Bunny a sus fans... ¡¿Qué?!

Luisito Comunica apoya que Bad Bunny aventara celulares de sus fans. Te contamos lo que el creador de contenido dijo al respecto.

Por: TV Azteca

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