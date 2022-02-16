Banda MS y Snoop Dogg tendrán gira juntos: ¿Cuándo inicia?

Luego de ser tendencia durante el Super Bowl LVI sin estar presente en el show de medio tiempo, Banda MS anunció que en sus presentaciones por Estados Unidos tendrán un invitado ya conocido por sus fans con el que se presentarán en su nueva gira.

Se trata de Snoop Dogg, el rapero con el que ya hicieron una canción a duo y quien a través de Instagram, informó los detalles de una de las fechas en la que aparece como invitado especial de la gira Gracias a tí por la Unión Americana.

Será el 19 de febrero en un Arena en Los Ángeles, California donde compartirán escenario, Los internautas de inmediato reaccionaron al suceso con interacciones y comentarios en los que aplaudían la colaboración entre los exponentes de banda y el de hip hop.

Cabe mencionar que Banda MS actuará en varios recintos de ese país, pero no en todos llevará como invitado especial al rapero Snoop Doog.

Los intérpretes de 'El color de tus ojos' además se presentarán en el festivalde Coachella en Indio, California y en el Vive Latino en la Ciudad de México, pero al parecer no contarán con la presencia del famoso exponente de hip hop.

Te puede interesar: El Fantasma habla de su estado de salud tras dar positivo a COVID-19.

Banda MS se hizo tendencia el día del Super Bowl

El pasado 13 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LVI y Snoop Dogg se presentó en el medio tiempo y se vvolvió viral junto con Banda MS, porque esperaban el momento en el que hicieran el famoso dueto que grabaron en el escenario.

Por su parte, el rapero se presentó junto a Eminem, 50 Cent, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar para enaltecer su género musical en Estados Unidos. El show fue muy polémico.

También podría interesarte: Ella es la nueva integrante de la familia de Eduin Caz de Grupo Firme.