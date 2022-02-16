El Fantasma habla de su estado de salud tras dar positivo a COVID-19.

El Fantasma mandó un mensaje muy importante para sus seguidores luego de que hace unas semanas diera positivo a COVID-19 y cancelara algunos eventos.

Mientras estuvo infectado de Coronavirus, el cantante de regional mexicano emitió algunos comunicados a través de sus redes sociales, donde se informó que estaba reaccionando favorablemente al tratamiento.

“Solamente para confirmarles que ya estamos mejor, cien por ciento recuperados y ahora sí se viene lo bueno”, dijo en un video y adelantó cuáles serán sus próximos conciertos para poderlo ver en vivo.

Haciendo honor a su sobrenombre, El Fantasma apareció nuevamente en sus cuentas y dijo que está listo para volver al escenario y cantar para toda la gente a quien le encanta su música.

“¡Amigos! ¡Gracias a dios ya estoy mejor! Muchas gracias a todos por el apoyo! Ya estamos de regreso, y listos para cumplir con mi labor! Este viernes 18 de Febrero estaremos en Chalco, Estado de México y el 19 de Febrero estaremos en Toluca, Estado de México!! No se lo pierdan 100% confirmado”, dijo en el visual.

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El Fantasma vuelve a aparecerse en la escena musical

El Fantasma vuelve a aparecerse en la escena musical, pues este martes se dio a conocer que sí se presentará en la ceremonia de Premios lo Nuestro, este jueves 24 de febrero. El cantante se encuentra nominado en diversas categorías de este galardón.

El cantante de regional mexicano, quien ya salió negativo en la prueba de COVID-19, es uno de los cantantes más populares de regional mexicano en la actualidad

“Palabra de hombre”, “Cabrón y Vago”, “Guárdame esta noche”, “Borracho de cochera” y “Encantadora” son algunas de las canciones más populares.

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