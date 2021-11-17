Bárbara de Regil le contesta a Gala Montes con fuerte mensaje.

Este fin de semana, Bárbara de Regil sufrió la pérdida de su perrita Nala, quien al parecer murió luego de haber tragado veneno para ratas en el jardín de su casa.

Este es el relato que la actriz de Rosario Tijeras vivió y lo comparte en exclusiva para Ventaneando.

Vinieron a fumigar con un spray que es inofensivo para los animalitos porque solo mata bichitos. Cuando vinieron yo les dije que había perritos y me dijeron ‘no se preocupe, está perfecto’. Después el jardinero me dijo que encontró bolsitas sueltas de veneno…

A los tres días, veo que Nala empieza como cansada y todo el tiempo acostada, le hicieron ultrasonidos y salieron como dos ligas en su estómago

La actriz de 34 años rompió en llanto tras conocer el grave estado de salud de su mascota.

El doctor me dijo que comió veneno… Nala mordió una bolsa de veneno. El doctor me dijo que tenía todo destrozado por dentro; lloré como si se tratara de un familiar

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Bárbara de Regil responde a Gala Montes con fuerte mensaje

Después de compartir a través de sus redes sociales el trago amargo que vivió con la muerte de su perrita Nala, la actriz Gala Montes le contestó sarcásticamente a Bárbara de Regil en Instagram que se comprara otro perro, lo que provocó una gran polémica entre los más fieles seguidores de la actriz y los detractores de la misma, quienes entre otras cosa, la acusaron de haber descuidado a su mascota.

Yo nunca pensaría en tirarle odio a nadie, menos en un momento triste y buscar excusas ‘es que se grabo llorando’, pues cada quien. ¿Sabes qué pasa? Que la gente está acostumbrada a ver todo bonito y color de rosa en Instagram

¿Por qué querría seguidores? La verdad es que no la conozco, no es mi amiga, no sabe nada de mi vida. Ella dice que me fui a Los Ángeles un mes, sí, me fui a trabajar y dejé a mi perrita con mi hija. Yo dije ‘qué fuerte que no sepas nada de mi vida’

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