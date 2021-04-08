Bárbara Falconi
Tribu Jaguares
- 28 años.
- ACTRIZ Y PRODUCTORA.
- Nació un 3 de Julio en CDMX, desde pequeña le gustaba bailar, cantar, treparse a los postes de luz, boxear con los niños y hacer drama.
- Entró a la universidad a los 18 años a estudiar gastronomía, carrera que no concluyó por estudiar actuación.
- A lo largo de su carrera, ha actuado en series, novelas, unitarios, cine y teatro. Ha estudiado producción, guión, dirección y le encanta escribir poesía.
- Se considera una defensora de los animales y de la naturaleza. Es vegana, fuerte y muy valiente. Sabe que comer animales no será una opción, por lo que está decidida a probar plantas desconocidas, treparse a los árboles y meterse al mar por algas para sobrevivir.
- Rendirse no es una palabra que esté en su vocabulario. Cree fielmente que la fuerza no está en los músculos, sino en la cabeza.
Bárbara Falconi