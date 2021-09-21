Bárbara Mori estrenó su corto ‘Más fuerte que el miedo’.

Bárbara Mori estrenó un corto en el que refleja su infancia.

Este fin de semana Bárbara Mori presentó su cortometraje Más fuerte que el miedo, proyección que se llevó a cabo en el Jardín del Forum Cultural de Guanajuato, donde anunció que muy pronto el proyecto se volverá película.

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Muy inspirada por Fernando, que es quien produce el corto y quien producirá el largometraje junto con Lemon. Muy inspirada por él, empecé a escribir este guion en la pandemia, porque ya tenía muchas ganas de dirigir y me dijo ‘pues escríbeme algo’ y empecé a escribir de lo que sé, de mi experiencia, de lo que he vivido y, también sentí que era el momento de empezar a compartir mi historia, de alguna forma, no es exactamente mi biografía, pero está muy inspirado en lo que vivimos de niños, en toda esta violencia que enfrentamos muy pequeñitos y en haberle dado la vuelta y en haber transformado toda esta violencia en aprendizaje y, en haber perdonado a mi padre, vendría siendo el prólogo largometraje que quisiera hacer el año que entra

Está muy inspirado en mi infancia y en lo que viví, junto con mis hermanos de niños, con la violencia de mi padre y habla de la violencia intrafamiliar, cuando empecé a escribir el guion, hubo un momento en el que tuve que parar porque sentí que como escritora estaba juzgando mucho al personaje que hace al papá de las niñas, a mi padre, y estaba señalando mucho al mismo tiempo que estaba escribiendo esta historia. Estaba haciendo un trabajo de perdón importante con mi papá y no fue planeado

El gran trabajo de su hijo

En el proyecto, no solo estuvo involucrado Fernando Rovstar, sino también su hijo Sergio Mayer Mori.

La música final, el corto, la compuso mi hijo en su estudio, está haciendo una música increíble y vio el corto y le encantó y, le dije ‘me colaborarías con tu talento’ y dijo ‘por supuesto que sí mamá'. Hizo esta pieza para cerrar esta historia

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La actriz también encabezó el lanzamiento de una campaña en Guanajuato titulada 'Cero violencias contra la mujer', donde nuevamente compartió algunas de las amargas experiencias vividas en su infancia.

