Manualidades de Engrudo: Cómo fabricar floreros artesanales combinando papel maché texturizado y acabados con pintura a la tiza

Las manualidades tienen una gran versatilidad en cuanto a los materiales que se emplean en cada proyecto y sobre los temas que pueden abordarse. Esta práctica es un gran reflejo de la imaginación y cada idea se nutre con otra o se puede personalizar por lo que el “catálogo” es infinito.

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Por lo general, muchos de los materiales que se utilizan en las manualidades son reciclados o pueden hallarse muy fácilmente en nuestra casa. Es por eso que se afirma que se trata de una práctica económica y de muy fácil acceso para cualquier persona.

¿Manualidades de engrudo?

Por lo señalado anteriormente, hoy ponemos de relieve un material de fabricación casera que es ideal para proyectos de manualidades. Se trata del engrudo, una alternativa económica, ecológica y segura para emplear especialmente en técnicas como el papel maché y la cartonería.

Al estar elaborado con ingredientes caseros como agua y harina, el engrudo no contiene químicos nocivos, siendo completamente apto para niños. Además de su bajo costo, ofrece una excelente flexibilidad durante el trabajo gracias a su tiempo de secado moderado, lo que facilita moldear y corregir detalles sin prisa.

¿Cómo fabricar floreros artesanales?

El trabajo con engrudo y papel maché es una de las técnicas artesanales más nobles y versátiles, permitiendo transformar materiales reciclados cotidianos en piezas decorativas con peso visual y personalidad. Al respecto, hoy te presentamos un proyecto de manualidades que consiste en crear floreros bajo este método que te permitirá dar vida a piezas únicas para cualquier rincón del hogar:

Materiales

Estructura: Botella o frasco de vidrio/plástico (base impermeable para contener agua si usas flores naturales).

Engrudo: 1 taza de agua, 2 cucharadas de harina de trigo o almidón de maíz, 1 cucharadita de vinagre blanco (conservante) y 1 cucharada de cola blanca (para mayor resistencia).

Papel: Papel periódico, papel de cocina o servilletas de papel.

Texturizado: Cintas de enmascarar (masking tape), cordón de yute, hilos gruesos o trozos de cartón.

Acabado: Pintura a la tiza del color de tu elección, pinceles de cerda dura, lija fina y cera incolora o barniz mate para sellar.

Preparación del engrudo y la base

Mezcla la harina con un poco de agua fría para disolver los grumos. Calienta el resto del agua e incorpora la mezcla revolviendo a fuego bajo hasta que espese. Retira del fuego, añade el vinagre y la cola blanca, y deja enfriar. Toma la botella o frasco de vidrio que servirá de contenedor base. Con cinta de enmascarar o trozos de cartón, modifique la silueta de la botella si deseas agregar curvas, asas o formas geométricas.

Aplicación de las capas de papel maché

Corta el papel periódico a mano en tiras pequeñas (los bordes rasgados se integran mejor que los cortados con tijera). Sumerge las tiras en el engrudo, retira el exceso con los dedos y ve cubriendo toda la estructura. Aplica de 4 a 5 capas cruzadas, dejando secar muy bien entre capa y capa para asegurar rigidez estructural.

Creación de texturas orgánicas

Para la última capa, utiliza papel de cocina o servilletas impregnadas en engrudo, arrugándolas deliberadamente sobre la superficie para crear pliegues. Si buscas detalles geométricos o rústicos, enrolla cordones de yute alrededor del cuello del florero o pega figuras de cartón antes de cubrir con la última capa fina de papel. Deja secar la pieza por completo en un lugar ventilado (aproximadamente 24 a 48 horas). La pieza debe sentirse completamente rígida y fría al tacto.

Pintado con acabado a la tiza y sellado