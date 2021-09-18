Margarita Gralia recuerda feliz el día de su naturalización.
La actriz recordó el gran festejo mexicano luego de la ceremonia en la que fue nombrada nuestra paisana.
Margarita Gralia recuerda el día que se naturalizó mexicana.
Es originaria de Argentina, pero Margarita Gralia se naturalizó como mexicana un día y lo recuerda como uno de los más felices en toda su vida.
Lo celebré por todo lo alto, me acuerdo que hasta contratamos una marimba e hicimos una reunión de amigos y vino mi papá, me acuerdo que fue el presidente Zedillo quien me entregó la carta, me saqué la foto con todos los que nos nacionalizamos ese día y para mí fue una ocasión de mucha emoción
La rubia actriz aseguró que para ella es un orgullo llevar un pasaporte mexicano, pues se siente parte de tierras aztecas porque decidió tener este país como residencia. Además, la histriona ama Guanajuato, la cuna de la Indpendencia de México.
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Margarita Gralia ama a los mexicanos
Margarita Gralia considera que un país es también su gente, así que está muy agradecida por el recibimiento dado por los mexicanos a su trabajo como actriz.
Este país es su gente y me ha dado la oportunidad de desempeñarme como actriz en lo mío, en mi carrera, me ha dado la oportunidad de tener una familia de amigos mexicanos maravillosa, me ha dado la oportunidad de tener un público que es el mejor del mundo.
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