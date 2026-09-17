Ideas DIY: crea increíbles adornos coloridos para tu casa con cartón de huevo

Sin dudas el cartón de huevo es uno de los materiales más versátiles, pero que por lo general termina en la basura. Este posee una textura rugosa y cavidades cónicas que te dan la oportunidad de crear nuevos elementos para tu casa.

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Con estas increíbles ideas podrás evitar que se genere más basura, pero también te permiten utilizar tu creatividad. Los materiales que necesitarás son tijeras, pintura acrílica e imaginación.

¿Cómo reutilizar el cartón de huevo?

Guirnalda luminosa con tulipanes de cartón

La primera idea es aprovechar una serie de luces LED de cable caro para poder crear una guirnalda cálida y acogedora que e ideal para colocar en recámara o terraza. Para ello tienes que recorta cada una de las cavidades cónicas del cartón de huevo.

Para poder moldear los pétalos tienes que realizar cuatro cortes verticales en los bordes de cada copa y procura redondear las esquinas con ayuda de las tijeras dales forma de pétalos de tulipán o pequeña flor.

En cuanto al ensamblaje debes realizar una pequeña perforación en la base de cada copa de cartón e introduce un foco LED. El cartón filtrará la luz creando una atmósfera tenue y muy elegante.

Estas guirnaldas son hermosas.|Pinterest

Flores variadas y corona decorativa para pared

Recorta las copas de cartón con diversas siluetas para poder imitar diferentes especies botánicas para armar una alegre corona primaveral. Si quieres realizar margaritas debes recortar los bordes con pétalos delgados y alargados. Pinta la estructura de color blanco y coloca un centro amarillo brillante.

Para las rosas y tulipanes debes recortar pétalo más anchos y redondeados para luego pintarlos con tonos rojos, rosas o morados. El montaje consiste en pegar tus flores terminadas sobre un aro de cartón junto a hojas recortadas y pintadas en tonos verdes para formar un adorno multicolor para la puerta o pared.

Sirenitas y figuras articuladas con efecto móvil

Otra de las opciones consiste en utilizar la estructura curva del cartón para ensamblar personajes largos y flexibles como serpientes o sirenas. A la hora de realizar el cuerpo articulado debes recortar las cavidades del cartón y realizar una pequeña perforación en el centro.

Estas sirenas son hermosas.|Pinterest

A la hora de la unión en cadena deberás pasar un hilo o cordón resistente para unir las piezas de cartón una detrás de otra y procura encajarlas suavemente. Así vas a poder obtener un esqueleto flexible que imita las escamas y el movimiento de la cola de una sirena.

Para realizar los detalles debes complementar la figura pegando un torso de cartulina, pintar la cola con tonos pasteles o marinos y agregar pequeños cascabeles en los extremos.