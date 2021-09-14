Julio César Chávez revela que sus hijos están en rehabilitación.

Julio César Chávez confirmó que sus hijos están en una clínica de adicciones.

A Julio César Chávez le duele ver a sus hijos enganchados con las adicciones (Omar y Julio César), pero ambos se encuentran actualmente en recuperación porque considera que son buenos muchachos que merecen una nueva vida personal y deportiva estando "completamente limpios".

Están en recuperación, yo pienso que van a estar bien física, mentalmente y espiritualmente mis hijos porque son buenos, son nobles, desafortunadamente pues a veces agarran el camino equivocado, pasos que ya viví yo, creo que mis hijos están a tiempo todavía y hay que darles una nueva oportunidad

El emblemático pugilista no quiso decir en dónde se encuentran exactamente sus hijos internados, pero espera que pronto estén mejor, dando un gran papel en su deporte, a pesar del distanciamiento que han tenido recientemente como familia.

Su carrera se les ha ido desmoronando pelea tras pelea porque no llegan bien preparados. porque no se preparan a conciencia, porque facultades tienen, desafortunadamente a la hora de la pelea andan pesados, no se prepararon bien

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Julio César Chávez celebrará sus 60 años con una pelea

Julio César Chávez adelantó a Ventaneando que celebrará sus primeras seis décadas de vida con un grandioso encuentro en el ring y que además marcaría su despedida definitiva de las exhibiciones para lograr algo histórico.

Ya me retiré de las exhibiciones, pero quiero implantar un récord ahora que cumpla 60 años hacer mi última exhibición en Tijuana... todavía no he platicado con el rival

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