Esta es baz, la súperapp que tiene lo mejor del entretenimiento en un solo clic.

¿Imaginas una aplicación para ver tus programas favoritos, chatear y escuchar música? Es posible con baz, la primera súperapp de México que promete brindarte lo mejor del entretenimiento desde la comodidad de tu celular.

baz llegó para revolucionar el mundo de las aplicaciones con un nuevo modelo que ofrece diferentes servicios y funciones en un mismo lugar.

Con un solo clic, puedes tener acceso a las actividades que realizas día a día en tu teléfono móvil, facilitando tu estilo de vida. Es posible chatear, ver la televisión, leer noticias, escuchar música y hasta pagar o recibir dinero.

Despídete de las decenas de apps que solo ocupan espacio en tu celular, ya que baz ofrece diferentes servicios y funciones que no necesariamente están relacionados. Puedes realizar pagos, administrar tus finanzas con un solo clic, promocionar tu negocio y olvidarte del dinero en efectivo.

Disfruta de la programación de Azteca UNO en tu celular

Ya es posible ver tus programas favoritos de Azteca UNO desde una misma aplicación. Disfruta de los trepidantes capítulos de Exatlón e inunda tus mañanas de energía con Venga la Alegría.

Disfruta de tus realities shows favoritos a través de baz, donde puedes encender alertas para no perderte ningún programa.

No te pierdas tus películas favoritas en un solo lugar

Esta súperapp también te permite ver tus películas favoritas para no tener que salir de casa. Sin duda, baz es una innovadora aplicación que vas a querer tener en la palma de tu mano y nunca eliminar.

Escucha música a donde quiera que vayas

Cárgate de energía con la mejor playlist para iniciar tu día. Gracias a baz es posible escuchar a tus artistas favoritos en cada una de las actividades que realices durante el día. Tampoco te puedes perder el podcast de La Resolana Sin Censura.

Infórmate con las últimas noticias

Lee las últimas noticias de Azteca Digital en baz, aplicación que te mantiene informado sobre tus personalidades favoritas del entretenimiento.

También puedes mantenerte al tanto sobre las noticias más relevantes de la agenda diaria y saber qué ocurre en el mundo en tiempo real.

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