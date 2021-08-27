Súperapps: ¿Qué son y por qué están revolucionado la industria tecnológica?

¿Imaginas chatear, ordenar una pizza, pedir un taxi, ver la televisión, pagar o recibir dinero y solicitar un masaje desde la misma app? Es posible con la nueva forma de realizar tus actividades favoritas desde una sola aplicación en tu celular.

Nos referimos a las súperapps, un nuevo modelo de app que ofrece diferentes servicios y funciones en un mismo lugar. Con un solo clic, puedes tener acceso a las actividades que realizas día a día en tu teléfono móvil.

Los beneficios de tener una súperapp en tu celular son bastantes, pero destacan registrar una sola cuenta, encontrar más rápidamente lo que le interesa, u optimizar la memoria y almacenamiento de tu celular.

Otro elemento importante es el dinero digital que te permite comprar, pagar, cobrar y hacer una variedad de operaciones financieras sin necesidad de efectivo o tarjetas de crédito.

¿Has pensado cuántas aplicaciones tienes en tu celular? Este 2021, México tendrá su propia súperapp donde puedes comprar un refrigerador, enviar o recibir dinero, conversar con tus amigos e incluso ver la TV.

Lleva tu estilo de vida en una misma app

El teléfono inteligente ha hecho posible aglutinar funciones y realizar miles de actividades diarias desde la palma de nuestra mano. Sin embargo, también es posible llevar tu estilo de vida desde una misma aplicación y optimizar la memoria de tu celular.

China y el sureste asiático es el escenario donde ya están en marcha las súperapps, dejando a un lado las aplicaciones individuales que solo ocupan más espacio en tu móvil.

Tus finanzas estarán seguras en un solo click, ya que con una súperapp puedes pagar servicios a través de un código QR o mandar dinero por chat. El objetivo es liderar un sistema de pagos en el que no exista el dinero en efectivo.

La vanguardia tecnológica llega a tu celular con esta nueva forma de realizar pagos y administrar tus finanzas con un solo clic.

Si utilizas las redes sociales como un canal de ventas o te interesa iniciar en el social-ecommerce, las súperapps llegan en este 2021 para simplificar tu modelo de ventas.

Una súperapp ofrece diferentes servicios y funciones que no necesariamente están relacionados, pero que facilitarán la forma en la que realizar tus actividades de la semana.

Sin duda alguna será una innovación que te va a encantar y que vas a querer tener en la palma de tu mano.