Súperapps: ¿Qué son y por qué están revolucionado la industria tecnológica?
Tener decenas de aplicaciones es cosa del pasado con la nueva manera de realizar tus actividades favoritas en el celular.
¿Imaginas chatear, ordenar una pizza, pedir un taxi, ver la televisión, pagar o recibir dinero y solicitar un masaje desde la misma app? Es posible con la nueva forma de realizar tus actividades favoritas desde una sola aplicación en tu celular.
Nos referimos a las súperapps, un nuevo modelo de app que ofrece diferentes servicios y funciones en un mismo lugar. Con un solo clic, puedes tener acceso a las actividades que realizas día a día en tu teléfono móvil.
Los beneficios de tener una súperapp en tu celular son bastantes, pero destacan registrar una sola cuenta, encontrar más rápidamente lo que le interesa, u optimizar la memoria y almacenamiento de tu celular.
Otro elemento importante es el dinero digital que te permite comprar, pagar, cobrar y hacer una variedad de operaciones financieras sin necesidad de efectivo o tarjetas de crédito.
¿Has pensado cuántas aplicaciones tienes en tu celular? Este 2021, México tendrá su propia súperapp donde puedes comprar un refrigerador, enviar o recibir dinero, conversar con tus amigos e incluso ver la TV.
Lleva tu estilo de vida en una misma app
El teléfono inteligente ha hecho posible aglutinar funciones y realizar miles de actividades diarias desde la palma de nuestra mano. Sin embargo, también es posible llevar tu estilo de vida desde una misma aplicación y optimizar la memoria de tu celular.
China y el sureste asiático es el escenario donde ya están en marcha las súperapps, dejando a un lado las aplicaciones individuales que solo ocupan más espacio en tu móvil.
Tus finanzas estarán seguras en un solo click, ya que con una súperapp puedes pagar servicios a través de un código QR o mandar dinero por chat. El objetivo es liderar un sistema de pagos en el que no exista el dinero en efectivo.
La vanguardia tecnológica llega a tu celular con esta nueva forma de realizar pagos y administrar tus finanzas con un solo clic.
Si utilizas las redes sociales como un canal de ventas o te interesa iniciar en el social-ecommerce, las súperapps llegan en este 2021 para simplificar tu modelo de ventas.
Una súperapp ofrece diferentes servicios y funciones que no necesariamente están relacionados, pero que facilitarán la forma en la que realizar tus actividades de la semana.
Sin duda alguna será una innovación que te va a encantar y que vas a querer tener en la palma de tu mano.