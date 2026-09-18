5 cajas de cereal de KPop Demon Hunters que puedes impimir y armar en casa

Si tu pequeño es fan de Kpop Demon Hunters y se ha emocionado con la colección de cereal que últimamente se ha hecho viral en el supermercado pero no le gustan de todo esos diseños, aquí te compartimos una manera muy sencilla de llevar la emoción de la película hasta la mesa del desayuno. Con estas ideas de cajas de cereal imprimibles podrán crear sus propios empaques, decorarlos y hasta utilizarlos para guardar pequeños juguetes, dulces o artículos de manualidades o escolares.

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Lo mejor de esto es que no necesitas ser experto en manualidades, solo necesitas buscar el diseño, imprimir, recortar, pegar y rellenar la caja con bolsas de cereal que más les guste a tus hijos.

5 ideas de cajas de cereal para imprimir de KPop Demon Hunters

1.- Caja de cereal de Rumi

Para los fans de Rumi, una caja inspirada en este personaje puede convertirse en la protagonista del desayuno. Puedes utilizar un diseño con su imagen, detalles relacionados con su estilo. A continuación te dejamos una plantilla donde podrás encontrar a varios personajes.

2.- Caja inspirada en Mira

Otra opción que le puede agradar a tus hijos es tener una caja de cereal exclusiva de Mira, busca plantillas para imprimir con tonos llamativos y elementos inspirados en su personalidad, este tipo de casa no solo servirá para guardar el cereal, sino también para colocar snacks, accesorios o stickers.

3.- Caja con la personalidad de Zoey

Zoey también puede tener su propio empaque de cereal. La idea es utilizar una plantilla rectangular que permita colocar al frente al personaje y dejar los laterales para agregar detalles decorativos.

4.- Caja de las HUNTR/X

Otra opción que le puede gustar a tus pequeños es aquella que tenga a todos los personajes juntos, así que apuesta por una caja inspirada en HUNTR/X, el grupo de Kpop de Mira, Zoey y Rumi con todos los elementos de cada una de ellas crearás una caja llamativa y colorida.

5.- Caja con colores y detalles de KPop Demon Hunters

La última idea idea puede reunir la esencia de KPop Demon Hunters en un solo diseño. Puedes colocar el nombre de la película, ilustraciones inspiradas en sus personajes, colores, personajes y detalles relacionados con la película.