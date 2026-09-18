Encontrar el maquillaje ideal para los ojos rasgados y pequeños consiste en jugar con las líneas de los delineados y así abrir la mirada, alargar visualmente el ojo y crear una ilusión de mayor profundidad.

Muchas veces, los delineados tradicionales y gruesos que vemos en redes sociales tienden a desaparecer por completo bajo el párpado al abrir el ojo o, peor aún, hacen que se vea más pequeño y cerrado.

La clave para este tipo de fisionomía radica en realizar trazos estratégicos, finos y con las esquinas muy bien definidas para potenciar su forma exótica y natural.

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Los 5 delineados para ojos rasgados y pequeños que debes aplicar

Lograr una mirada de impacto y estilizada es mucho más sencillo si sustituyen las líneas pesadas por técnicas coreanas o foxy que juegan con la geometría del rostro.

Un buen delineado no solo enmarca tus ojos, sino que también levanta tus facciones al instante, dándole un aire fresco y rejuvenecedor a todo tu maquillaje.

El delineado flotante que ayuda a los ojos rasgados y pequeños|Pinterest

Delineado flotante o de pliegue simulado

Consiste en trazar una línea fina justo por encima de donde dobla tu párpado móvil, en lugar de hacerlo sobre las pestañas. Crea una ilusión óptica de un párpado más amplio y una cuenca definida, manteniéndose completamente visible incluso con el ojo abierto.

Los mejores delineados para ojos rasgados son los puppy eyes|Pinterest

Estilo puppy eyes

A diferencia del cat eye tradicional, este delineado sigue la caída natural del ojo hacia abajo y se extiende ligeramente hacia afuera. Al redondear visualmente la esquina exterior y combinarse con sombra clara en el lagrimal, hace que el ojo luzca mucho más grande, tierno y despierto.

Delineado foxy eyes para párpados caídos y ojos pequeños|Pinterest

Delineado foxy eyes ultra fino

Se realiza trazando una línea extremadamente delgada pegada a las pestañas que se extiende de forma recta e inclinada hacia la sien.

Delineado de media luna para ojos rasgados|Pinterest

Delineado de media luna

Consiste en comenzar a delinear únicamente desde la mitad del ojo hacia la esquina externa.

Delineado ahumado invisible

Se realiza utilizando una sombra marrón oscura o un lápiz de ojos cremoso, difuminando el trazo inmediatamente con una brocha pequeña biselada.

