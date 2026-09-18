Qué hacer con las toallas para el pelo viejas: 4 ideas sencillas para usar la tela de otras formas

Las toallas para el pelo viejas aunque es un gran elemento en el cuidado de la melena, llega un punto en que ya no sirve y debemos suplantarla por una nueva. Sin embargo, en muchas ocasiones suele ser una tela que podemos aprovechar de otras maneras.

Es así que te vamos a explicar cómo aprovecharlas con 4 ideas sencillas, usando técnicas sencilla para modificar su aspecto de forma fácil y en otros usos del hogar.

4 ideas sencillas para usar las toallas para el pelo viejas

Posiblemente tus toallas para el pelo viejas tengan algún orificio, rotura o mancha, razones suficientes para suplantarla por una nueva, cuando en realidad es una tela que podemos seguir usando de otras maneras. Para que lo sigas usando considera aplicar las siguientes 4 ideas sencillas:

Paño de limpieza

Corta las toallas para el pelo viejas en forma de cuadrados para crear paños de limpieza, ideal para limpiar tu casa o superficies. No olvides coser las orillas para evitar que los hilos se salgan conforme los usemos, puedes hacer varias opciones de diferentes tamaños.

Alfombra absorbente

Si tienes muchas toallas sin usar en tu casa, puedes cortar varias tiras, para despues unirlas y crear un alfombra absorbente para tu baño, así al salir de la ducha podrás evitar llenar tu suelo de agua y no tocarás el piso frío. No olvides coser las tiras por las orillas para que no se le salgan los hilos.

Guantes exfoliantes

Por otro lado, puedes crear guantes exfoliantes, para ello corta un circulo y unimos con ayuda de hilo, esto nos ayudará a poder usarlo en la piel, eliminando toda la piel muerta que tengas y evitando que residuos del producto se nos queden en las manos.

Pads desmaquillantes

Otra forma de aprovechar la tela es crear pequeños círculos y coser las orillas, para después transformarlas en pads desmaquillantes, un accesorio que debes tener en casa para retirar los cosméticos y eliminar el exceso de agua en tu piel.