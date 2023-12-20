Bebé que nació a las 23 semanas de gestación y estuvo hospitalizada 9 meses pasará Navidad en casa
Evangeline Statler, la bebé que nació en marzo pasado a las 23 semanas de gestación (4 meses antes), al fin dejó el hospital y pasará Navidad en casa.
De esas historias sorprendentes que nos regalan las redes sociales constantemente, nos encontramos con una formidable noticia, ya que Evangeline ‘Evie’ Statler, la bebé que nació a las 23 semanas de gestación, al fin pudo llegar a casa tras 9 meses de haber estado en el hospital.
Evangeline Statler pasará Navidad por primera vez con su familia y en casa, esto tras nueve meses de haber permanecido en un hospital, debido a que nació de forma prematura a las 23 semanas de gestación (cuatro meses antes de lo planeado).
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¿Cuándo nació la bebé?
De acuerdo con la cadena ABC, la bebé nació el pasado 24 de marzo en un nosocomio comunitario de Missouri, Estados Unidos; sin embargo, su nacimiento estaba programado para el 16 de julio.
El medio antes citado difundió la historia de Maddie Statler y Dylarn Statler, pareja que compartió que su pequeña bebé nació en marzo pasado, meses antes de lo esperado, por lo que fue trasladada a un hospital comunitario a la unidad de cuidados intensivos neonatales.
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Los padres señalaron que el embarazo iba con normalidad hasta la semana 23 cuando Maddie comenzó a sentir todos los síntomas de una labor de parto. “Negaba que pudiera estar en trabajo de parto porque pensé: ‘Tengo 23 semanas. No hay manera de que esté en trabajo de parto en este momento’. Y luego tuve un poco de sangrado más tarde, esa noche, y eso fue lo que nos impulsó a ir al hospital”, dijo la madre de Evangeline a Good Morgning America.
¿Cómo se encuentra la bebé?
Cabe mencionar que Evangeline Statler fue llamada la ‘bebé milagro’, pues su nacimiento prematuro conmovió a propios y extraños. “Cada vez que escuchábamos que lloraba, eso nos hacía sentir que definitivamente tenía algo de lucha dentro de ella, y eso era tranquilizador”, dijo Maddie.
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“Cada día fue como una victoria que conseguimos; si al principio superábamos otro día, lo contábamos como una victoria. Eso es todo lo que realmente pudimos hacer, tomar un día a la vez, porque era tan aterrador y nuevo”.
Aunque la pareja tuvo que esperar nueve meses y los médicos le daban un 50 por ciento de probabilidad de sobrervivir, la bebé creció y actualmente está lo suficientemente fuerte como para conocer su casa y estar con su familia para Navidad.
Born March 24 at just 23 weeks, Evangeline “Evie” Statler was nearly four full months premature of her July 16 due date.— ABC Action News (@abcactionnews) December 20, 2023
Full story >> https://t.co/anHIXuGHPJ pic.twitter.com/WKp9hjqTcp