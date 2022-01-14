FOTOS | "Bebeshita" le llevó serenata a Aristeo, ¡y esto fue lo que pasó!

Desde hace unos meses, Daniela “Bebeshita” ha dejado claro que le gusta mucho Aristeo Cázares, ¡es más, no solo le gusta! Hace poco confesó que le gustaría tener una relación seria con él, ¡pero el “Sky Brother” no se deja!

Comenzaron a frecuentarse luego de que ambos formaran parte de MasterChef Celebrity. Aunque se conocían de antes por los pasillos de TV Azteca, nunca habían platicado o formado una amistad como tal.

Desde el principio, Daniela dejó ver que le gustaba Aristeo. Comenzaba a bromear con él, a decirle que era guapo... Hasta que poco a poco lo que parecía una broma, lo habló seriamente. ¡ “Bebeshita” dijo que la verdad, sí le gustaría tener algo bien con el campeón de Exatlón...

Hace unas semanas la nombraron conductora de Venga la Alegría fines de semana junto a Cázares. ¡Más juntos ya no se puede!

Daniela no se rinde y ahora le llevó serenata a Aristeo confesándole su amor real. ¿Qué pasó? Checa las fotos, ahí te contamos los detalles.

