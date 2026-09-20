Quién es Mery Rodríguez, la esposa de Carlos Trejo que inspiró su entrada a La Granja VIP

Carlos Trejo es uno de los cinco nominados que tienen la posibilidad de abandonar La Granja VIP esta noche en la Gala de Eliminación. Sin embargo, intentará que el apoyo del público le permita permanecer dentro de la granja por mucho tiempo más y así cumplir con el objetivo que estableció antes de ingresar al reality.

Resulta que detrás de su llegada existe una razón personal relacionada con Mery Rodríguez, la mujer con la que comparte su vida y sus investigaciones paranormales. El “Cazafantasmas” reconoció que su intención no solamente era competir, sino aprovechar la distancia para afrontar una preocupación que mantiene desde hace tiempo.

¿Quién es Mery Rodríguez, esposa de Carlos Trejo?

Su nombre es Marisol Rodríguez, aunque públicamente es conocida como Mery. Mantiene un perfil más discreto que Carlos Trejo, pero participa activamente en los proyectos del investigador paranormal.

Mery Rodríguez, esposa de Carlos Trejo

Mery comenzó a estudiar actuación, aunque decidió interrumpir su preparación para trabajar junto a su pareja. Su labor se desarrolla principalmente detrás de cámaras, pues se encarga de grabar y editar parte del material obtenido durante las exploraciones paranormales.

Esa actividad también explica el nombre de “Merycaza” que utiliza en sus redes sociales. Aunque no suele ser el rostro principal, es una pieza importante del equipo de Carlos más allá de su relación sentimental.

¿Por qué Mery inspiró la entrada de Carlos Trejo a La Granja VIP?

Durante una conversación con Natalia Alcocer dentro de La Granja VIP, Carlos Trejo confesó que Mery es 20 años menor que él. La diferencia de edad lo llevó a pensar en la posibilidad de morir antes y dejar a su esposa sin su compañía.

El participante explicó que su estancia también busca que ella aprenda a desenvolverse durante su ausencia. La separación representa una prueba para ambos y una manera de preparar a Mery ante cualquier situación futura.

De esta manera, no fue ella quien le pidió entrar a la competencia. La preocupación de Carlos por el futuro de su esposa fue la que terminó influyendo en su decisión de aceptar el reto y aprovechar su estancia en La Granja VIP para mantenerse distanciado de su pareja.

Carlos Trejo |La Granja VIP

¿Cómo comenzó la relación de Carlos Trejo y Mery Rodríguez?

Mery conoció a Carlos cuando trabajaba para una expareja del investigador. De acuerdo con el relato que ambos han compartido públicamente, Trejo la ayudó a salir de una complicada situación laboral y, tiempo después, comenzaron una relación sentimental.

La pareja llevaba más de una década de relación cuando decidió casarse. Una de sus primeras citas ocurrió en un cementerio y, con el paso de los años, Mery comenzó a acompañar a Carlos durante sus investigaciones paranormales.

La pareja llevó su relación a la televisión en 2021, cuando participó en la segunda temporada de Inseparables, amor al límite. Su paso fue breve, pero permitió conocer parte de su convivencia.