Ese pequeño espacio que queda junto a una puerta suele pasar desapercibido, pero puede convertirse en un punto extra de almacenamiento dentro de casa. Aunque sean pocos centímetros, existen soluciones que permiten mantener objetos organizados sin hacer que la habitación se sienta más reducida. La clave está en elegir muebles y accesorios que se adapten a las dimensiones disponibles y que no interfieran con el movimiento de la puerta. Desde una torre estrecha hasta un organizador colgante, hay alternativas para aprovechar ese rincón según las necesidades de cada espacio.

Ese espacio junto a la puerta que parecía inútil puede darte más orden

Antes de colocar cualquier cosa, conviene medir el ancho y la profundidad disponibles y comprobar hasta dónde llega el recorrido de la puerta. Con esto en mente, puedes elegir una solución funcional y evitar que el almacenamiento termine convirtiéndose en un obstáculo.



Mueble estrecho o vertical. Si el rincón tiene algo de profundidad, una cómoda pequeña, una cajonera delgada o una torre con repisas pueden aprovechar muy bien el espacio hacia arriba. Son opciones prácticas para guardar libros, accesorios, papelería, ropa pequeña o cualquier objeto que quieras mantener fuera de la vista.

El rincón junto a la puerta puede convertirse en almacenamiento: 4 ideas para aprovechar centímetros olvidados|Pinterest Repisas flotantes a la medida. Las repisas flotantes o esquineras permiten utilizar la pared sin ocupar superficie del suelo. De acuerdo con El Mueble, puedes instalar varias a diferentes alturas para colocar cajas organizadoras, plantas, decoración u objetos que utilices con frecuencia. Además, al elegirlas a la medida, es posible adaptarlas incluso a rincones especialmente estrechos. Ganchos y percheros de pared. Cuando el espacio no permite colocar un mueble, los ganchos pueden convertirse en una alternativa sencilla. Instálalos en la pared cercana al marco para tener a la mano bolsos, sombrillas, chamarras, batas o accesorios, procurando que queden fuera del recorrido de la puerta.

El rincón junto a la puerta puede convertirse en almacenamiento: 4 ideas para aprovechar centímetros olvidados|Pinterest Organizadores colgantes. La parte trasera de la puerta también puede convertirse en una zona de almacenamiento. Los organizadores textiles con bolsillos permiten guardar zapatos, accesorios, productos pequeños o artículos de uso diario sin ocupar espacio adicional en el piso.

Con estas alternativas, ese rincón que normalmente queda vacío puede convertirse en una extensión práctica del almacenamiento de la casa. Lo importante es aprovecharlo sin bloquear la puerta y elegir una solución que realmente responda a lo que necesitas guardar.