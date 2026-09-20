La Granja VIP: Ver EN VIVO y ONLINE la Gala del Domingo de Eliminación, HOY domingo 20 de septiembre; gratis, por internet y en directo

¡La espera terminó! Este domingo 20 de septiembre se vivirá una noche llena de emoción y adrenalina ya que se revelará el nombre del segundo Granjero o Granjera que le dice adiós a La Granja VIP Segunda Temporada de forma definitiva. A continuación te traemos toda la cobertura de esta Gala para que conozcas cada uno de los detalles y no te pierdas de ninguna información importante.

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La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

Es importante que sepas que realizar este proceso es completamente gratis y muy fácil, para hacerlo deberás ingresar a nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados. Tendrás solo 10 votos para repartir. Por otro lado, para hacerlo de forma directa, también puedes hacerlo dando click aquí.

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