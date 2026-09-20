¿Qué significa Pascal? El participante revela la historia detrás de su nombre en La Granja VIP

Pascal Nadaud es uno de los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada que se ha llevado todas las miradas. Su personalidad y atractivo ha despertado el interés de los fans del reality, razón por la que sumó una buena cantidad de seguidores desde que arrancó el programa. Sin embargo, pocos conocen el trasfondo de su nombre.

El atleta oriundo de Jalisco ya era conocido por su participación en Exatlón durante su cuarta temporada. No obstante, su fanatismo por los animales lo llevó a formar parte del reality granjero de TV Azteca. Durante la jornada de este domingo 20 de septiembre, Pascal reveló el verdadero significado de su nombre mientras realizaba tareas de limpieza.

Pascal confiesa el significado verdadero de su nombre

Mientras trabajaba en las afueras del edificio principal, Niurka Marcos elevó el tema de conversación a la mesa y allí fue cuando el Capataz dio detalles sobre su nombre. “Pascal viene de Pascual, que es nacido en Pascuas”, comentó el atleta mexicano ante las dudas sobre el significado de su nombre.

Cuál es el nivel de estudios de Pascal Nadaud|Azteca UNO

Pero eso no es todo, sino que Pascal también compartió el trasfondo de su apellido. “El ‘Nadó’ se escribe Nadaud, que viene de Navidad”, expresó el participante de La Granja VIP. Posteriormente, explicó que su nombre y apellido viene del francés, por lo que traducido al español podría significar Pascual Navidad.

¿Qué dice la historia sobre el origen del nombre Pascal?

Diversas fuentes señalan que Pascal tiene sus raíces en el latín "Paschalis", que significa "relativo a la Pascua". Además, este nombre deriva de "Pascha", que a su vez proviene del hebreo "Pesaj", el cual se refiere a la festividad judía de la Pascua.

Según la historia, la elección de este nombre ha estado vinculado históricamente a la celebración de la Resurrección de Jesucristo en la tradición cristiana.

Por otro lado, de forma cultural, el nombre de Pascal puede aparecer en variados contextos, siendo comúnmente utilizado en países francófonos, como Francia, tal y como mencionaba el Capataz.