Exatlón México Décima Temporada 2026 EN VIVO y ver GRATIS Duelo de Eliminación de HOY domingo 20 de septiembre, online del reality deportivo de Azteca UNO

Hoy, domingo 20 de septiembre no es un día cualquiera, ya que en Exatlón México se va a vivir el Duelo de Eliminación, donde algunos atletas deberán enfrentarse para salvarse de ser eliminados del reality deportivo, un momento determinante para ellos, ya sea que se mantengan o tengan que despedirse del gran premio y el trofeo oficial. Por eso te traemos el minuto a minuto de lo que pasa en el programa.

¿Quién fue el último hombre en ser eliminado?

Recordemos que en esta cuarta semana de Exatlón México, los hombres se encuentran en riesgo de ser eliminados. El primer atleta en salir del reality deportivo fue Erick Segura, quien no pudo superar a los demás en el circuito, dejando definitivamente su lugar, el cual fue ocupado por Irvin Villatoro al convertirse en refuerzo.

Mientras que las otras dos eliminadas fueron Anaid (Equipo Rojo) y María (Equipo Azul), hoy será otro atleta el que se despida de nosotros, no te pierdas ningun minuto para que descubras cómo ocurrieron los hechos.