Lupillo Rivera se resiste a hablar de su ex, Mayeli Alonso.

Tras su incómodo encuentro con su exesposa Mayeli Alonso en Los Premios de la Radio, Lupillo Rivera fue cuestionado por la prensa al respecto.

El cantante no quiso ahondar en el tema, pero defendió a su actual pareja e insistió en que venir a la premiación era un asunto de trabajo. De lo que sí hablo, es de la demanda interpuesta contra su padre por acoso sexual de parte de una exempleada.

"Yo creo que son puras mentiras, a la gente cuando la despides del trabajo siempre busca cualquier cosa, pero mi jefe es bien recto en su forma de hombre y nunca le ha faltado al respeto a ninguna mujer", enfatizó 'El Toro del Corrido'.

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Lupillo Rivera habla de la salud de su madre

Lupillo Rivera habló de la salud de su mamá Doña Rosa Saavedra, por quien pidió a sus fans hacer oraciones, pues se contagió de COVID-19.

"Está bien gracias a Dios", dijo 'El Toro del Corrido' haciendo énfasis en que todo está bajo control y su progenitora está llevando bien la enfermedad.

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