Lyn May visita a Carmen Salinas en el hospital tras protagonizar pelea.

Lyn May se dio cita en un hospital privado de la Colonia Roma para visitar a su gran amiga Carmen Salinas, desmintiendo la rivalidad entre ambas.

"Es mi hermana, somos familia porque estuvimos 40 años unidas trabajando en el Teatro Blanquita y en todos lados. Ella fue la primera artista famosa que yo conocí; empezamos una película y ella era la famosa, yo apenas empezaba", expresó en reciente encuentro con los medios de comunicación.

"Voy a tratar de llegar porque es mi hermana y a ver si me dejan pasar. No hay problemas entre ella y yo; son cosas del show, pero sabemos que nos queremos", continuó.

La vedette de ascendencia china refrendó que su supuesta pelea con la actriz es parte del “show”.

¿Sabían que Carmen y yo estuvimos toda la vida trabajando? Carmen y yo no tenemos ningún problema, yo fui a comer a su casa, su hija es como mi hija. Lo importante es que Carmen se alivie, vamos a orar por ella todos los mexicanos

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Hija de Carmen Salinas comparte el parte médico de la actriz

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, tuvo la oportunidad de ver a su mamá en el cuarto del hospital.

"Entré a ver a mi mamita, empecé a hablar con ella cerca de su oído, le dije que todos estábamos pidiendo por ella. Le dije que había una misa, que estábamos todos orando por ella y que le echara ganas", expresó a Ventaneando.

Carmen Salinas se encuentra en coma tras sufrir un derrame cerebral y un desmayo en el baño de su casa.

Sin embargo, la primera actriz también está luchando por su vida, así lo confirma su hija en exclusiva para Ventaneando.

Más adelante van a dar los resultados de la tomografía y de los estudios… Yo quiero estar al pendiente para ver cómo van evolucionando las cosas. Mandaron dos excelentes doctores cardiovasculares y le hicieron una valoración a mí mamá, ellos también van a dar el parte médico

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