Belinda habla de los tatuajes que Criss, Lupillo y Nodal se hicieron de ella.

Belinda es una de las cantantes más famosas y mediáticas de la actualidad gracias a su talento y carisma, pero también por su belleza, misma que se ha robado el corazón de otros famosos como Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal, quienes además de haber tenido una relación con la cantante española tienen otra cosa en común, nos referimos a que los tres se tatuaron algo alusivo a ella.

Programa del 6 abril del 2022 Parte 1 | Belinda confesó todo en VLA.

Algunas de estas relaciones fueron más fugases o duraderas que otras, incluso más mediáticas, tal es el caso de la que Belinda sostuvo con el intérprete de “Vivo en el 6”, “Botella tras botella” y “Ya no somos ni seremos”, entre otras, con quien incluso tenía planes de boda, ya que hubo anillo de compromiso y todo.

En su momento, todos ellos, en alguna o varias partes de su cuerpo, decidieron hacerse un tatuaje alusivo a Belinda, mismo que tras concluir su relación, optaron por borrar para cerrar por completo el ciclo.

¿Qué opina Belinda de la oración que le hicieron sus fans?

En charla con Vogue España, Belinda mostró algunos objetos que guarda en su bolso, como cuarzos, perfume y dulces mexicanos, pero lo que llamó la atención fue su estampa de “Santa Belinda”, misma que sus fans le hicieron en su honor.

Belinda, quien entre sus fans ha sido apodada como la ‘Reina de los Amarres’, habló sobre la oración que sus fans le compusieron, la cual destaca el poder que tiene para enamorar a los hombres, tanto así que terminan por tatuársela en la piel.

“No sé por qué en México se les ocurrió que yo soy ‘Santa Belinda’, pero me hace mucha gracia”, declaró la intérprete de “Sapito”, “Luz sin gravedad” y “Amor a primera vista”, entre otras.

¿Cuál es la oración que le compusieron? “Santa Belinda de los amores, patrona de los encu…, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro pa’ que también se encu… conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”, rezó Beli.

¿Qué dijo Belinda sobre los tatuajes que sus ex se hicieron de ella?

Sobre los tatuajes que sus exparejas se han hecho en honor o alusión a ella, Belinda dijo que “los hombres se enamoran, pues se tatúan mi nombre, mi cara, lo que sea y pues me hace mucha gracias porque no sé, me lo tomo muy a broma”.

Aunque en ningún momento mencionó a sus exparejas, tanto Criss Angel, Lupillo Rivera y Christian Nodal decidieron plasmar en su piel algo alusivo a la española; sin embargo, los tres terminaron por cubrirlos al terminar su relación.

Cabe mencionar que Nodal se tatuó los ojos de Belinda en el pecho, la palabra “Beli” cerca de su oído derecho y “Utopía” en la cien. Por su parte, ‘El Toro del Corrido’ se tatuó en el brazo la cara de la cantante y por último, Criss Angel hizo lo propio al tatuarse el nombre de “Belinda”.