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FOTOS | Belinda se manda mensajes en privado con Babo de "Cartel de Santa".

“Espero no te enojes”. Belinda muestra conversación secreta con Babo, vocalista de Cartel de Santa. ¿Qué dicen los mensajes? Te contamos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

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