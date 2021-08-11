Benny Ibarra revela que se está dando una nueva oportunidad con su esposa.

Benny Ibarra compartió una platica muy íntima con Ventaneando.

Benny Ibarra nos abrió las puertas de su casa, en San Miguel de Allende, Guanajuato, para compartir una plática muy íntima con Ventaneando, donde nos dejó conocer quiénes son los pilares de su vida, uno de ellos su esposa Celina del Villar, a quien hace poco le propuso volver a enamorarse, aunque usted no lo crea.

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Esta es la charla que en exclusiva sostuvimos con él en donde nos reveló los secretos de su matrimonio

Celina es obviamente, la persona que siempre está ahí para, para aterrizarnos a todos, es quien ha sabido cuidarnos, nutrirnos, exigirnos, perdonarnos, es la jefa de la familia. Hoy es no solamente mi esposa, mi novia, la gran amiga, la madre de mis hijos o sea le podemos poner muchos títulos a Celina

Sin embargo, el cantante le propuso recientemente volver a enamorarse como nunca lo han hecho.

El otro día le decía ‘qué tal si nunca nos hemos realmente enamorado, que pasa si nos enamoramos por primera vez, por segunda vez, será posible, cómo le hacemos’ Hablar las cosas duras, sabes hablarlas, pues desde el corazón y eso también nos sale bonito, o sea de repente también nos salen los gritos y las mentadas de madre y no sé qué y ya después de una hora te cansas no. Bueno ya mañana, nos ponemos a ver una serie y al otro día pues es una terapia, hablar las cosas, decirlas en el momento para que no nos estén estorbando…

El gran amor en la vida de Benny Ibarra

Curiosamente, fue en San Miguel donde siendo casi un adolescente, Benny descubrió que Celina sería la mujer de su vida.

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