Actualizan parte médico de Vicente Fernández.

Todo sobre el estado de salud de Vicente Fernández.

Nuestras cámaras de Ventaneando se dieron cita en el Hospital Country 2000 ubicado en Guadalajara, donde fue hospitalizado el patriarca Vicente Fernández.

Vicente Fernández Jr. también sostuvo un encuentro con los medios de comunicación a su salida del hospital y nuestros micrófonos de Ventaneando estuvieron presentes para escuchar las declaraciones del artista.

“Mi papá está estable con su tratamiento y estamos empezando a ver que no hay gravedad. El reporte médico se va a dar a conocer en las redes sociales por parte de los doctores a las 6:00pm”, expresó el hijo de Don Chente.

El artista, de 57 años, adelantó que los médicos trascenderán un parte médico este día a las 6:00pm.

“Mi papá está con su tratamiento y todo se les va a decir en el reporte médico por parte de los doctores. Mi padre está semi sedado y respondiendo bien al tratamiento”, expresó el también novio de Mariana González.

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Vicente Fernández está respondiendo favorablemente a su tratamiento

Aunque los fanáticos y familiares continúan preocupados por la salud del Charro de Huentitán, Vicente Fernández Jr. asegura que su padre se encuentra estable.

“Mi papá está bien… los terapeutas dicen que está teniendo una buena respuesta, es lo que sabemos y es lo que les puedo compartir”, confesó.

El artista se marchó en su automóvil; sin embargo, se mostró un poco molesto con las preguntas de los reporteros sobre la salud de su papá.

“Hasta ahorita estamos esperando cómo resultan las cosas con el tratamiento que le dieron los doctores. No soy el doctor, pregúntenle a los doctores… No voy a contestar más, los quiero mucho, gracias por estar aquí”, concluyó el miembro de la Dinastía Fernández.

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