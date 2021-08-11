Emir Pabón y su esposa alistan demandas tras accidente automovilístico.

Abogado de Emir Pabón revela que demandarán la app que usaron en accidente.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda denunciarán al chofer y a la empresa que propició su accidente automovilístico hace unas semanas en Texas. El cantante de Cañaveral pedirá la compensación correspondiente ante una corte de Estados Unidos.

Raúl Ávila, abogado de la pareja, confirmó a Ventaneando que procederán legalmente y se encuentra armando la carpeta para poder hacerlo.

Está en proceso porque las lesiones y los gastos médicos no se han terminado de cuantificar por los gastos de Stefy, por Emir, ahora que el bebé ya nació, se siguen generando gastos, en este accidente de milagro salieron vivos

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La pareja también denunciará a la plataforma de taxis

De acuerdo con la defensa de Emir y su esposa, la plataforma de taxis tuvo una negligencia por contratar al chofer, ya que es una persona que no tiene la capacidad para manejar y prestar los servicios.

El chofer no solo es que de una reparación del daño, puede haber ahí una acción criminal , una responsabilidad, no sabemos si fue accidental o doloso o si fue propiciado, que fue una cuestión que el chofer lo vio y quiso hacerlo o fue una acción que le dio un ataque de ira o alguna situación emocional, si se encontraba bajo el influjo de una droga, o de alcohol

Hasta el momento, se desconoce si el conductor de origen haitiano cuenta con antecedentes penales o si ha provocado otros accidentes automovilísticos.

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