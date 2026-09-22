Qué hacer con las chamarras pesadas que tienes en tu clóset: 3 ideas para no tirarlas

Con la llegada del otoño comienzan a salir del clóset algunas prendas más abrigadas, pero no todas van a ser utilizadas. Si encontraste chamarras pesadas o abrigos que ya no vas a usar pues puedes reciclarlas.

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Aquí te vamos a contar sobre algunas ideas que puedes llevar a cabo con estas prendas en desuso sin generar más contaminación textil. Ahora manos a la obra para lograr estas recomendaciones.

¿Cómo reciclar las chamarras?

Conviértelas en un chaleco de moda

SI la chamarra que tiene contiene un diseño que te guste, pero las mangas están en mal estado o simplemente no las quieres puedes transformarlas en un chaleco. El procedimiento es simple tienes que cortar las mangas siguiendo la costura del hombro.

Luego vas a tener que hacer un dobladillo limpio hacia adentro y deberás coserlo si quieres a mano o con una máquina. Así vas a tener una prensa nueva y perfecta para esta época.

Diseña bolsos de invierno o "tote bags" resistentes

Aquí tenemos otra opción en donde puedes sacar provecho a las telas de las chamarras pesadas que suelen ser más duraderas como la mezclilla, el cuero o la lana que te dan la posibilidad de confeccionar bolsos con resistencia.

Lo que deberás hacer es tomar el torso de la chamarra para que sea el cuerpo principal del bolso. Si tiene bolsillos puedes aprovecharlo para que queden en el exterior del bolso. Puedes usar las mismas mangas cortadas para armar las asas.

Transforma tu chamarra en un bolso.|Pinterest

Crea cojines o burletes para aislar el frío

Por último, si tu chamarra se encuentra muy desgastada puedes emplear la tela crear textiles funcionales. En este caso deberás cortar la tela en rectángulos largos, coser los bordes y rellena con retazos de otra ropa. Así vas a poder obtener un burlete para las puertas. Otra opción es cortar cuadrados para obtener cojines decorativos.

Consejo extra

En el caso de que la prenda no tiene espacio en tu armario, pero aún te gusta pues no te deshagas de ella. Una recomendación es cruzar las mangas por la espalda doblar el abrigo por la mitad y enganchar el carro del cierre directamente en el cuello de la percha para reducir su volumen a la mitad. Otra opción muy recomendada es la de emplear bolsas de compresión al vacío para ahorrar mucho espacio.