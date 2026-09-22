Qué poner en el rincón de la cocina: 5 ideas para no poner los botes de basura

Hay rincones de la casa que pasan desapercibidos, pero con un poco de ingenio se puede transformar en un lugar funcional. Si tienes un rincón en la cocina pues no lo llenes con botes de basura para evitar el ruido visual o los malos olores.

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A continuación, te vamos a contar cómo transformar esos espacios con cinco ideas creativas para decorar de la mejor manera. En cuanto a los botes de basura es recomendable colocarlos dentro de los muebles.

¿Cómo decorar el rincón de la cocina?

Estación de café o té ("Coffee Corner")

Esta opción es muy estética ya que puedes transformar la esquina de la encimera en un espacio para el desayuno. Lo que puedes hacer es colocar la cafetera, un espumador de leche, un organizador vertical para colocar tazas y frascos de vidrio con granos de café, endulzantes o lo que desees.

Mueble esquinero extraíble (Lazy Susan o cestas articuladas)

En el caso de que el rincón sea profundo esté a nivel del suelo o dentro del armario bajo pues lo que puedes hacer es instalar bandejas giratorias o herrajes articulados para mantener en orden tus ollas pesadas, sartenes o aquellos electrodomésticos grandes que no utilizas a diario. Esta es una manera de mantenerlos ocultos, pero siempre a disposición.

Zona de preparación con bloques de picar fijos

Seguramente más de una vez te habrás preguntado qué hacer con el ángulo muerto de la mesada por lo que puedes colocar una tabla de picar realizada a medida e incluso un bloque de carnicero. En los alrededores podrías colocar un imán de pared para los cuchillos que utilizas de manera frecuente y también puedes colocar un contenedor estético para colocar los utensilios principales, maximizando la zona de trabajo.

Verdulero o carrito organizador sobre ruedas

Otra opción es aprovechar el espacio que hay desde el suelo hasta la encimera, ya que puedes colocar un carrito auxiliar de tres niveles. Allí podrás almacenar papas, cebollas y frutas que no necesitan estar dentro del refrigerador. También podrás colocar textiles bien ordenados y productos de limpieza.

Estanterías flotantes para plantas aromáticas o libros de cocina

Por último, tenemos esta idea en la que puedes sacar provecho de la verticalidad de las paredes. Coloca unas repisas flotantes en lo posible en forma de L para adornar con macetas de plantas aromáticas frescas como lo son la albahaca, romero o menta que además de aromatizar se combina con el uso de la cocina.