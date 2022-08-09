Carlos Rivera regresó a los palenques acompañado de Cynthia Rodríguez.

La luna de miel entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez aún no termina, pues después de disfrutar de un extenso viaje por diversos países de Europa, la pareja fue captada de nueva cuenta en San Luis Potosí, a donde el cantante reanudó sus conciertos.

En primera fila del palenque de dicha feria, su amada vigilaba amorosamente cada uno de los movimientos que el exacadémico realizaba en el escenario.

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Rodeado de su cuerpo de baile y enfundado en pantalones de cuero, Carlos Rivera se echó al público en la bolsa ante la mirada atenta de Cynthia Rodríguez, quien dejó en claro que no solo es su compañera de vida sino su más ferviente fan pues, además de cantar de principio a fin cada tema, bailo y siguió las coreografías al pie de la letra.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen una conexión especial.

Fue cuando Carlos Rivera interpretaba 'Bendita tú vida', que la complicidad de la pareja quedó al descubierto pues discretamente intercambiaron miradas y hasta bailaron juntos en medio de la euforia del público.

La noche continuó con los mayores éxitos del intérprete, mismos que corearon y bailaron los miles de asistentes quienes disfrutaron, tal cual expresó el propio Carlos del mejor palenque de su vida.

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