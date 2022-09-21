Estamos a unos cuantos días de conocer al gran ganador de la tercera temporada de Survivor México, donde todos tienen las mismas posibilidades de llegar a la gran final y ganar los dos millones de pesos que es el premio.

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Sin duda, estos días han estado llenos de muchas sorpresas para los fans y los propios sobrevivientes, pues se ha demostrado que nadie puede confiar en la persona que tienen a un lado, ya que todos son capaces de hacer lo que sea necesario para poder tener un lugar en la final.

Así puedes votar por tu preferido para ganar Survivor México.

Por el momento, es importante recordar que no todo se ha escrito, ya que aún quedan tres participantes que anhelan ser el gran sobreviviente.

Al final de la competencia, todo lo que han hecho para llegar a la gran final de Survivor México valdrá la pena, pues el ganador va a ser definido por los millones de fans que han seguido sus movimientos a lo largo de estos más de cien días en las playas de República Dominicana.

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Por medio de la aplicación de TV Azteca En Vivo se podrá votar por su participante favorito y así tú serás el que decida al gran ganador de la tercera temporada de Survivor México.

Podrás votar una vez al día y en cada oportunidad podrás asignar 10 votos, así que métete a la aplicación TV Azteca En Vivo y vota por tu favorito.

