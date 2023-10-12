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FOTOS | Britney Spears, con J Balvin y Maluma en una cena en Nueva York

Britney Spears, J Balvin y Maluma cenaron juntos en Nueva York. ¿Será el regreso de la cantante a la música? ¿Tendremos colaboración? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Britney en bikini.jpg
J Balvin con lentes.jpg
Maluma bebiendo.jpg
Britney posando.jpg
J Balvin de perfil.jpg
Maluma grabando.jpg
Britney seria.jpg
J Balvin en México.jpg
Maluma selfie.jpg
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Maluma caminando.jpg
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J Balvin y su perro.jpg
Maluma con j balvin y britney spears.jpg
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