Bruce Willis: 3 famosos que también padecieron demencia.

El actor Bruce Willis no atraviesa un buen momento a causa de su salud, incluso su estado lo llevó a retirarse de la actuación. El problema que atraviesa es complejo, pero cabe mencionar que el histrión no es el único que enfrenta esta problemática y hay otros 3 famosos que también padecieron demencia.

Días atrás nos enteramos a partir de Demi Moore, exesposa del protagonista de la saga Duro de Matar, que el intérprete tiene un diagnóstico clínico ya certero: demencia frontotemporal, enfermedad que lamentablemente no tiene un tratamiento curable. En el comunicado que difundieron se lee: “Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”.

¿Cuáles son los 3 famosos que también padecieron demencia?

Sean Connery es reconocido por haber sido uno de los pocos actores que interpretó a James Bond en la famosa saga del Agente 007. El escocés falleció en octubre de 2020 a los 90 años y la demencia fue la causante de su partida. Una vez que se reveló su fallecimiento su esposa habló ante los medios y para describir la situación simplemente dijo: “ya no era vida para él. Últimamente era incapaz de expresarse por sí solo”.

Robin Williams es uno de los intérpretes más reconocidos y queridos por el público, algo que se sustenta a partir de sus trabajos donde se desenvolvió con una calidad y gracia que lo distinguían de los demás. Su muerte en agosto de 2014 fue toda una sorpresa para sus seguidores que quedaron consternados cuando se informó la dolorosa noticia. El actor se quitó la vida a los 63 años y su esposa luego comunicó lo sucedido: “Me llamaron para que me sentara a repasar el informe del forense. Me sentaron y me dijeron que básicamente Robin murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy”.

Terry Jones sufrió las secuelas de ser diagnosticado con demencia frontotemporal. Él fue uno de los humoristas más reconocidos del grupo británico Monty Python.