Terminar una relación nunca es sencillo y, aunque las cosas se den por cerradas, siempre queda esa incógnita incómoda: ¿de verdad ya no siente nada o aún hay algo ahí? Lo sabemos, siempre queda esa duda de si tu ex todavía te quiere.

Lo curioso es que, aunque alguien diga con todas sus letras que “ya no”, sus acciones suelen contar otra historia. Al menos así lo ha detectado la psicología a través de ciertas señales.

Según especialistas de la American Psychological Association, muchas veces lo que una persona hace después de una ruptura revela más que cualquier discurso. Y es ahí donde empiezan a notarse las pequeñas pistas: un mensaje inesperado, un recuerdo sacado de la nada o hasta una reacción de celos que parecía enterrada.

¿Qué actitudes delatan que tu ex sigue pensando en ti?

La primera —y la más obvia— es cuando busca cualquier excusa para hablar, incluso las más absurdas. Que si el cargador olvidado, que si un meme que “le recordó a ti”… todo vale con tal de no perder el contacto.

(ESPECIAL/CANVA) Así podrías saber si tu ex todavía piensa en ti.

Otra pista clave es cuando invierte más tiempo y energía en aparecer en tu vida, aunque sea de manera sutil. Puede que busque a tu familia, se acerque a amigos en común o incluso empiece a regalar detalles sin razón aparente.

Y claro, si aparece un tercero y notas un poco de celos disfrazados de “curiosidad”, es casi un clásico que aún hay sentimientos involucrados.

¿Por qué la nostalgia juega un papel tan fuerte después de cortar?

Hay algo llamado “reverie nostálgico” que, en palabras sencillas, es ese momento en el que tu ex se pone sentimental y revive historias del pasado. Puede que use sin querer el apodo cariñoso con el que te llamaba o que saque conversaciones de cuando estaban juntos.

Crédito: Canva Cómo saber si tu ex todavía te quiere, aunque él o ella digan que no es así: lo comprueba la psicología

De acuerdo con estudios publicados en la revista Journal of Social and Personal Relationships, esa tendencia a mirar hacia atrás está muy ligada a que todavía existe un lazo emocional.

¿Y qué pasa con las redes sociales o los “espías” involuntarios?

Otro detalle que delata mucho es la manera en la que siguen tus pasos digitales. Si tu ex no se pierde una sola de tus historias en Instagram o, peor aún, manda indirectamente a alguien para saber de ti, la psicología lo explica como una forma de mantener la cercanía sin decirlo abiertamente.

Al final, cada persona vive la ruptura de manera distinta, pero los expertos coinciden en algo: lo que hacen pesa más que lo que dicen. Y esas pequeñas actitudes, por mínimas que parezcan, suelen ser el reflejo de que el capítulo aún no está del todo cerrado.