Buró Laboral: ¿Qué es y por qué no debes estar incluido?

Aunque no lo parezca, por años ha existido una herramienta en donde las empresas y reclutadores consultan los nombres de los empleados que se postulan para sus vacantes, con el fin de saber si han tenido algún problema o juicio en sus anteriores empleos y se le conoce como Buró Laboral.

El término de Buró Laboral puede resultar familiar y funciona casi de la misma manera que el Buró de Crédito; sin embargo, es preciso mencionar que esta práctica está prohibida y es discriminatoria, además de inconstitucional. A continuación te decimos qué es y por qué no debes estar en él.

Margarita vidente lee la bola de cristal. ¡Ésto fue lo que logró ver!

¿Qué es el Buró Laboral?

El Buró Laboral es una especie de lista negra o base de datos en donde se encuentran empleados que han tenido algún conflicto con sus antiguos empleadores. En este registro se muestra el conflicto, sin importar el motivo o quién resultó ganador. Este listado sirve para boletinar a trabajadores.

Te puede interesar: Jornada laboral en México: ¿Bajará mi sueldo si aprueban la reforma para reducir el horario de trabajo?

La información del Buró Laboral se obtiene de los boletines laborales emitidos por la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel local y federal. No obstante, esta institución no es la única que tiene acceso a estos datos, ya que existen empresas que se encargan de recopilar estos listados para venderlos a agencias de contratación.

¿Es una práctica ilegal?

Como mencionamos anteriormente, el Buró Laboral es una herramienta que viola los derechos de los trabajadores. De acuerdo con el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo (inciso IX) queda explícitamente prohibido que los patrones o sus representantes usen cualquier medio para boletinar a sus exempleados, pues atenta contra sus garantías.

También te puede interesar: ¿Cómo se pagarán las horas extra si aprueban la reforma para reducir la jornada laboral en México?

El Buró Laboral también va en contra del artículo 5 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a dedicarse a una profesión, industria o comercio siempre y cuando éste sea lícito.

¿Cómo saber si estás en el Buró Laboral? La realidad es que no existe una manera de saber si estás boletinado o en el Buró Laboral; sin embargo, si has tenido algún juicio o controversia laboral en el pasado es probable que tu nombre esté dentro de este listado.





Te puede interesar:Jornada laboral en México: ¿Aumentarán los días de vacaciones si se aprueba la nueva reforma?

Si no has tenido ningún conflicto y algún reclutador te lo hace saber, es posible que algunas de tus referencias no hayan sido lo que esperabas.

¿Cómo salir del Buró Laboral?

Dado que esta práctica es ilegal tienes el derecho de ejercer el derecho ciudadano conocido como ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), el cual está relacionado con la necesidad de otorgar tu consentimiento para compartir tus datos personales.

Si requiere más información sobre el proceso podrás acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes te ayudarán con la solicitud de tu derecho ARCO y a eliminarte del Buró Laboral.