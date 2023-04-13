VIDEO: Burro le dio un patadón a un hombre que intentaba cabalgarlo.
Un hombre intentaba cabalgar un burro, pero este no se dejó y le dio un tremendo patadón. Sus amigos solo se reían de lo que habían visto y quedó todo grabado.
Un grupo de amigos se divertían en una tarde, cuando a uno de ellos se le hizo una buena idea intentar cabalgar a un burrito que se encontraba en el lugar y divertirse aún más. Pero el burrito claramente estaba tranquilo cuando intentaron montarlo pero no soportó el peso del joven y de un patadón lo sacó volando de su lomo.
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El burro le puso un buen golpe en sus partes nobles que el joven se tiró al piso doblándose de dolor y sus amigos solo se reían de lo que acaban de ver. Esperemos que haya visto las consecuencias de sus actos al molestar al pobre burrito.
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