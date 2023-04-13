Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

VIDEO: Burro le dio un patadón a un hombre que intentaba cabalgarlo.

Un hombre intentaba cabalgar un burro, pero este no se dejó y le dio un tremendo patadón. Sus amigos solo se reían de lo que habían visto y quedó todo grabado.

burro le dio un patadón a un hombre que intentaba cabalgarlo

Escrito por: Erick Villanueva

Un grupo de amigos se divertían en una tarde, cuando a uno de ellos se le hizo una buena idea intentar cabalgar a un burrito que se encontraba en el lugar y divertirse aún más. Pero el burrito claramente estaba tranquilo cuando intentaron montarlo pero no soportó el peso del joven y de un patadón lo sacó volando de su lomo.

Te puede interesar: Pasó varios días hospitalizado, su perro lo cuido día y noche.

El burro le puso un buen golpe en sus partes nobles que el joven se tiró al piso doblándose de dolor y sus amigos solo se reían de lo que acaban de ver. Esperemos que haya visto las consecuencias de sus actos al molestar al pobre burrito.

Galerías y Notas Azteca UNO