VIDEO: Burro le dio un patadón a un hombre que intentaba cabalgarlo.

Un grupo de amigos se divertían en una tarde, cuando a uno de ellos se le hizo una buena idea intentar cabalgar a un burrito que se encontraba en el lugar y divertirse aún más. Pero el burrito claramente estaba tranquilo cuando intentaron montarlo pero no soportó el peso del joven y de un patadón lo sacó volando de su lomo.

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El burro le puso un buen golpe en sus partes nobles que el joven se tiró al piso doblándose de dolor y sus amigos solo se reían de lo que acaban de ver. Esperemos que haya visto las consecuencias de sus actos al molestar al pobre burrito.