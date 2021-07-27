¿Quién es Caeli, la youtuber que tiene gran rivalidad con Yoseline “N”?

Caeli es, sin duda, una de las youtubers que se convirtió en tendencia esta semana por un video en el que reveló que durante más de ocho años fue víctima de acoso cibernético por parte de su colega Yoseline “N”.

La influencer, cuyo nombre completo es Patricia Caeli Santaolalla López, abrió la puerta a más acusaciones contra YosStop, quien actualmente se encuentra en prisión tras ser acusada de pornografía infantil.

¿Quién es Caeli?

Caeli acumula casi 16 millones seguidores en YouTube y en Instagram tiene cerca de 10 millones. La creadora de contenido vive en Estados Unidos ya que quiere desarrollar su carrera como actriz.

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El primer video por el que se convirtió en tendencia fue uno en el que se la ve posando y modelando sin ropa ante la cámara. En la grabación de unos 20 minutos Caeli aparece grabándose mientras se quita la ropa.

Em 2019 también se vio envuelta en otra polémica en la que confesó en su canal de YouTube que había vivido un evento traumático.

La creadora de contenido digital también se vio envuelta en una polémica luego de que contó en un video que quisieron abusar sexualmente de ella en Argentina y que unos amigos la hicieron tomar mucho alcohol.

No obstante, es una estrella de las plataformas digitales que se mantiene vigente pese a ser una de las primeras influencers en ganar fama en la popular red de videos.

Ahora, que una de sus más grandes rivales se encuentran en problemas legales, dio su testimonio para dejar claro que "no es una buena persona".

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