Yoseline “N” envía mensaje desde la cárcel ¿reconociendo su error?

Luego de que Yoseline "N" fuera señalada por el delito de pornografía infantil, por hablar en uno de sus videos de la violación de la que Ainara Suárez fue víctima durante una fiesta cuando era menor de edad, se ha hecho común que en las visitas que recibe en el penal de Santa Martha Actitla, mande mensajes a sus seguidores en redes sociales.

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Por eso, en el más reciente, la influencer mandó una nota en una hoja de cuaderno, mismo que fue publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Me he dado cuenta del poder y la responsabilidad que tienen las palabras y las más importantes ahorita son amor, fuerza y honestidad

Su cuenta de Instagram actualmente es administrada por su pareja. En dicha publicación invitó a sus fans a hacer una reflexión con la youtuber, pero sobre todo destacó porque el mensaje aparece un día después de que se llevará a cabo la marcha que sus seguidores convocaron para protestar a favor de su libertad.

La marcha en favor de YosStop

Esta reunión, se llevó a cabo en Bellas Artes el 25 de julio, donde asistieron menos de 20 personas, así lo confirmó su seguidor Rodrigo de la Peña.

Tremendo desencanto que se llevó el gobierno y los medios porque fuimos un pin... puñado de raza, siendo muy optimistas unas 15 personas

Para finalizar, en dicha carta que mostró su pareja, la famosa también resaltó el potencial que tiene su voz.

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